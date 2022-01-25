Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve sert hava koşullarının olumsuz etkisi devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Olumsuz hava koşulları sonrasında Valilik tarafından son dakika açıklamalar geliyor. İşte, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Ocak Salı günü araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.
Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile özel bankaların bugün açık olması bekleniyor. Devlet bankalarının da bugün çalışması bekleniyor.
25 OCAK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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