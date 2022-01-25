Tekirdağ'daki tren kazası davasında önemli gelişme! 25 Mayıs'a ertelendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen 9. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.
Başka bir ile tayini çıkan Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.
HES kodu kontrolü yapılarak salona alınanların sosyal mesafeye uygun oturmaları sağlandı.
Kazada yakınlarını kaybeden aileler ve birçok avukat, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle duruşmaya katılamadı.
Sanıklar Polat, Yıldırım ve Çabuk, duruşmada, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, dava dosyasındaki eksik evrakların beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2022'ye erteledi.
KAZADA YAKINLARINI KAYBEDENLER TOPLANDI
Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.
Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, adalet aradıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
TREN KAZASI
Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.
İddianamede, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
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