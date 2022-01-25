Tekirdağ’daki tren kazası davasında önemli gelişme! 25 Mayıs’a ertelendi

KAZADA YAKINLARINI KAYBEDENLER TOPLANDI

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, adalet aradıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.