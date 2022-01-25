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Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? İstanbul Valiliği son dakika açıkladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? İstanbul Valiliği son dakika açıkladı

Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kamuda mesai saatlerine düzenleme getirilmişti. İstanbul Valiliği tarafından kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kamu mesai saatlerine çevrildi. Peki, kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? Kamuda kimler idari izinli olacak? İşte haberin detayları...

Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aktardığı tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni kararlar alınıyor. İstanbul Valiliği tarafından kamu çalışanlarına yönelik alınan yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından kamuda çalışanların yarın izinli olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? Kamuda kimler idari izinli olacak? İşte cevaplar...

KAMU ÇALIŞANLARINA YARIN TATİL Mİ?

26 Ocak 2022 Çarşamba günü kamu kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; üvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personeller idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,
Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

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