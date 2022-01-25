Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? İstanbul Valiliği son dakika açıkladı

Kamu çalışanlarına yarın tatil mi? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aktardığı tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni kararlar alınıyor. İstanbul Valiliği tarafından kamu çalışanlarına yönelik alınan yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından kamuda çalışanların yarın izinli olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kamu çalışanlarına yarın tatil mi? 26 Ocak İstanbul kamu çalışanları idari izinli mi? Kamuda kimler idari izinli olacak? İşte cevaplar...

KAMU ÇALIŞANLARINA YARIN TATİL Mİ?

26 Ocak 2022 Çarşamba günü kamu kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; üvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personeller idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: