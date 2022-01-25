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Son dakika: İstanbul'da AVM'ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da AVM’ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bir karar da AVM'ler için alındı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13.00'te açılan AVM'lerin 18.00'de kapanması konusunda mütabakata varıldığını bildirdi.

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