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AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM’ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması

AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM çalışma saatlerine de düzenleme geldi. Dün saat 20.00'de kapanan AVM'lerin bugün saat kaçta kapanacağı merak ediliyor. Konu hakkında İTO Başkanı Şekib Avdagiç açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından AVM kapanış saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İşte son gelişmeler...

AVM'ler kaçta kapanıyor? İstanbul'da Alışveriş Merkezleri'nde (AVM) kapanış saatlerine düzenleme geldi. Etkili olan yoğun kar yağışının etkisini azaltmak için kent genelinde bir takım önlemler alınıyor. Bu kapsamda gözler AVM'lerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

25 OCAK AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI: "SALI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerden artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye'de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Macit, "Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul'u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul'da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul'da devam ediyor" diye konuştu.

Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, "Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, "Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz'in doğusunda, Doğu Anadolu'nun batısında ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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