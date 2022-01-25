AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM’ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması

AVM'ler kaçta kapanıyor? İstanbul'da Alışveriş Merkezleri'nde (AVM) kapanış saatlerine düzenleme geldi. Etkili olan yoğun kar yağışının etkisini azaltmak için kent genelinde bir takım önlemler alınıyor. Bu kapsamda gözler AVM'lerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

25 OCAK AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.