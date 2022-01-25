İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları

İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin 23 Ocak'ta yaptığı duyuruya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının 26 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirilmişti. Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporunu incelediğimizde, yarın kar yağışının etkisini azaltacağı perşembe günü de aralıklarla devam edip kenti terk etmesi bekleniyor.