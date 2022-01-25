İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Araçların yollarda kalması ve vatandaşlarım toplu ulaşım kullanamaması nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. İstanbul halkı ise kar yağışının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları...
İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji'nin 23 Ocak'ta yaptığı duyuruya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının 26 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirilmişti. Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporunu incelediğimizde, yarın kar yağışının etkisini azaltacağı perşembe günü de aralıklarla devam edip kenti terk etmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KARLA MÜCADELEDE YENİ ÖNLEMLER
İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararları açıkladı.
Kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."
Kentte karla mücadelede, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında oluşturulan arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal gruplarındaki 18 bin 29 personel ve 5 bin 227 araç ile çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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