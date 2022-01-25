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Son dakika: 9'u HDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: 9’u HDP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’de

Son dakika haberleri... Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 9 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

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