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HSK duyurdu: Hakim ve savcılara iki gün idari izin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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HSK duyurdu: Hakim ve savcılara iki gün idari izin

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

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