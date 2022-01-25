İstanbul'da özel araç yasak mı? 25 Ocak İstanbul'da özel araç kullanmak yasak mı? Valilik son açıklamalar
İstanbul'da özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesiyle birlite İstanbul Valiliği bir takım önlemler aldı. Bu kapsamda özel araçların trafiğe çıkmaları konusunda da bazı tedbirler hayata geçirildi. Peki, İstanbul'da özel araç yasak mı? 25 Ocak İstanbul'da özel araç kullanmak yasak mı? İşte haberin detaylar...
İstanbul'da özel araç yasak mı? Özel araçla seyahat yasağını olup olmadığını merak eden İstanbullular, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Valilği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbir kararları duyuruldu. Bu kapsamda gözler özel araçlara çevrildi. Peki, İstanbul'da özel araç yasak mı? 25 Ocak İstanbul'da özel araç kullanmak yasak mı? İşte son gelişmeler...
İSTANBUL'DA ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle belirlenen saate kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.
BEKLENEN KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI
İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.
Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.
Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.
Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.
BAKANLAR BÖLGEYE GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a geldi.
Bakan Soylu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından Mahmutbey Gişeler civarında araçlarında mahsur kalan vatandaşları ziyaret etti.
Soylu, yürüyerek birkaç saatini geçirdiği bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini duyurdu.
VALİLİK 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN MAHSUR KALDIĞINI DUYURDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 05.30 itibarıyla kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
Yolda kalan vatandaşların gidebilmeleri için güzergahlardaki 71 caminin gece boyunca açık tutulduğunu duyuran Yerlikaya ayrıca, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğinin bilgisini verdi. Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç girişi çıkış kısıtlamasının sürdüğünü bildirdi.
Anadolu ve Trakya yönünden şehre girişlerde araç kısıtlamasının sürdüğüne değinen Vali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin Esenler, Harem ve cep otogarlarından çıkış saatinin 13.00'e kadar uzatıldığını ifade etti.
İSTANBUL HAVALİMANINDA KAR İPTALLERİ
İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumunun saat 13.00'e kadar uzatıldığı, aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcuların tahliye işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
VATANDAŞLAR SABAH İETT OTOBÜSÜ BULAMADI
İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların çıkışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından işlerine gitmek üzere yola çıkan ve toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar ise İETT otobüsü bulmakta zorlandı. Birçok kişi, yoğun kar altında uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.
Gece iptal edilen T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler yeniden başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.
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