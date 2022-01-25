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Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul’da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?

Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'daki yoğun kar yağışı sebebiyle metro çalışma saatleri düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tedbirleri peş peşe açıklıyor. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar etkisini iyice hissettirirken, kamu kurumlarında görevli memurların mesaisi 15.30'da sona erdi. İşte, Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?

Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı gelirken metro çalışma saatleri düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar çalışması yasaklanırken, 24 Ocak Pazartesi yani bugün kamuda çalışanlar 15:30 itibariyle paydos etti. İşte, Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?

METRO KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir.

İSTANBUL MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ

Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İSTANBUL METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

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