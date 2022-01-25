Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı gelirken metro çalışma saatleri düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar çalışması yasaklanırken, 24 Ocak Pazartesi yani bugün kamuda çalışanlar 15:30 itibariyle paydos etti. İşte, Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?