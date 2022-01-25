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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi.

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