İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu



Gözaltına alınan E.D., polis merkezindeki yapılan detaylı sorgulamasında, çocuğa cinsel istismar, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticaretinden işlem yapıldığı öğrenildi. E.D., işlemlerinin ardından, "Yasadışı Silah Ticareti" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından dün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



