İstanbul’dan otobüs seferleri iptal! İstanbul’dan otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Valilikten son dakika açıklaması

''YASAĞA RAĞMEN MOTOKURYE ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ BİLDİRİN''

Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.