İstanbul'dan otobüs seferleri iptal! İstanbul'dan otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Valilikten son dakika açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında il genelinde kullanılan tüm otogarlardan (Esenler, Harem ve tüm cep otogarları) yapılan seferlerin yarın sabah saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya ayrıca AVM'ler hakkında alınan yeni saat uygulaması kararını da duyurdu. Peki İstanbul'da otobüs seferleri ne zaman normale dönecek? AVM'ler kaça kadar açık? İşte detaylar...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı.
''YASAĞA RAĞMEN MOTOKURYE ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ BİLDİRİN''
Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."
İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.
TRAKYA'DAN DA GİRİŞLER DURDURULMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
AVM'LER İÇİN YENİ KARAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30'da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLAR AZALTILACAK
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.
HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25 Ocak 2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL HAVALİMANINDAN UÇUŞLAR SAAT 04.00'E KADAR DURDURULDU
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.
HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25 Ocak 2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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