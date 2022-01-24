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Karayolları Genel Müdürlüğü kapanan yolları duyurdu! İstanbul'dan çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe durdurulan güzergahlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Karayolları Genel Müdürlüğü kapanan yolları duyurdu! İstanbul’dan çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe durdurulan güzergahlar...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Açıklamada İstanbul özelinde de çok sayıda karar yer alıyor. İşte kapanan yol güzergahları...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu'dan ve Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İSTANBUL'A GELİŞ DURDURULDU

KGM, saat 18.20 itibariyle yurt genelindeki güncel yol durumunu açıkladı. Buna göre; Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecek. Vatandaşlara, zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

TRAKYA TARAFI DA İPTAL

Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldı. Araçlar uygun bekleme alanlarında bekletilecek. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülere de trafiğe çıkmamaları uyarısı yapılıyor.

İŞTE YOLLARDA SON DURUM

Bolu- Düzce il sınırı- Abant kavşağı, yol çalışmasının tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Divriği- Arapgir yolu ulaşıma açıldı.

Taşkent- Sarıveliler yolu ulaşıma açıldı.

Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatıldı.

Akçakoca- Düzce yolu Kabalak mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Diyarbakır- Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır- Bingöl yolu ulaşıma kapatıldı.


Elazığ- Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır- Adıyaman yolu ulaşıma kapatıldı.

Kırıkkale- Kırşehir yolu tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Of- Çaykara- Bayburt yolu ulaşıma kapatıldı.

Bayburt- Aşkale yolu (KOP Geçidi) TIR trafiğine kapatıldı.

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