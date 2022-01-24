İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında İstanbul'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği tarafından açıklamalar geldi. İşte, İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Valilik açıklaması...