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İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Valilik açıklaması...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul’a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Valilik açıklaması...

İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Tedbirler için Valilik tarafından açıklamalar peş peşe geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlar için son dakika açıklamada bulundu. İşte, İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Valilik açıklaması...

İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında İstanbul'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği tarafından açıklamalar geldi. İşte, İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılacak, serbest olacak? Valilik açıklaması...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

AVM'LER 19.30'DA KAPANACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: GİRİŞLERE İZİN VERİLMEYECEKTİR

Vali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmediğini bildirdi. Yerlikaya Twitter paylaşımında, "İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR! Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

MERTER'DE TRAFİK KİLİT

Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.

İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARININ İŞTEN ÇIKIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen üst üste uyarılar ile hava radarlarında yapılan inceleme sonrası İstanbul'daki ulaşımın tıkanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi bırakmak koşulu ile çıkışlar 15.30'a çekildi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da SONA ERECEKTİR." dedi.

Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında da bulundu.

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