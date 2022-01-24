İstanbul’da AVM’ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM’ler bugün saat kaçta kapanıyor?

İSTANBUL'DA BUGÜN AVM'LER SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

Yapılan açıklamada "Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM'ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30'da KAPATILACAKTIR. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." denildi. Buna göre 24 Ocak 2022 Pazartesi günü AVM'ler İstanbul'da saat 19:30'da kapatılacak.