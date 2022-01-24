İstanbul'da AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler bugün saat kaçta kapanıyor?
İstanbul'da AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Valilik tarafından son dakika açıklamalar geliyor. AVM'ler ile ilgili alınanan karar sonrasında detaylar merak ediliyor. İşte, İstanbul'da AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler bugün saat kaçta kapanıyor?
İstanbul'da AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler bugün saat kaçta kapanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mağaza çalışanları ve alışverişlerini tamamlamaya çalışanlar ise AVM'ler kaça kadar açık, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapatılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul'da AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak? AVM'ler bugün saat kaçta kapanıyor?
AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022: AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Türkiye'de AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor. Türkiye genelinde kapanış saatleri 20:00 olarak düzenlenmiştir. AVM çalışma saatleri İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle değiştirildi. Buna göre 24 Ocak 2022 Pazartesi günü AVM'ler İstanbul'da saat 19:30'da kapatılacak.
İSTANBUL'DA BUGÜN AVM'LER SAAT KAÇTA KAPATILACAK?
Yapılan açıklamada "Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM'ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30'da KAPATILACAKTIR. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." denildi. Buna göre 24 Ocak 2022 Pazartesi günü AVM'ler İstanbul'da saat 19:30'da kapatılacak.
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