İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son birkaç gündür devam eden kar yağışı İstanbul'da yer yer trafikte aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da DEK'ler etkisini gösterecek. İşte, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de soğuk ve karlı hava dalgası devam ediyor. İstanbul'da, dün gece yoğunlaşan kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Uzman isimler konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da devam eden kar yağışı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Öncelikle geçen sene yaşanan kuraklığa değinen Bayhan, Türkiye'nin son 90 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde su kaybettiğine vurgu yaparken, yağan karın çok kıymetli olduğunu belirtti.
İÇ ANADOLU'DA BU GECEYE DİKKAT
Başta Ankara ve Konya olmak üzere bu gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ciddi derecede düşeceğine değinen Bayhan, sıcaklığın -15 derecelere düşebileceğini belirtti. Öte yandan İç Anadolu'da kar yağışı da devam edecek.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Peki kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da kar yağışı ne kadar daha devam edecek. Esra Bayhan İstanbul'da kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken yaşanacak poyrazla birlikte kar yağışının ve soğuğun daha fazla hissedileceğini ifade etti. Kar yağışı İstanbul'da yarın da etkisini devam ettirirken, daha sonra etkisini azaltacak ve kar İstanbul'u terk edecek...
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