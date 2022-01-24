İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul’da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Peki kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da kar yağışı ne kadar daha devam edecek. Esra Bayhan İstanbul'da kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken yaşanacak poyrazla birlikte kar yağışının ve soğuğun daha fazla hissedileceğini ifade etti. Kar yağışı İstanbul'da yarın da etkisini devam ettirirken, daha sonra etkisini azaltacak ve kar İstanbul'u terk edecek...