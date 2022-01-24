İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul otobüs seferleri ne zaman açılacak? SON DAKİKA

Son dakika... İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 3 gün boyunca sürecek olan kar yağışının bu geceden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından bazı tedbirler alındı. Peki, İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da bugün yapılması beklenen otobüs seferleri durduruldu. İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların 25 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur."