İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul otobüs seferleri ne zaman açılacak? SON DAKİKA
Son dakika... İstanbul'da şehirler arası seyahate kar engeli geldi. İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu gece şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda şehirler arası seyahat yapacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Peki, İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte haberin detayları...
Son dakika... İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 3 gün boyunca sürecek olan kar yağışının bu geceden itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından bazı tedbirler alındı. Peki, İstanbul şehirler arası seyahat ne zaman başlayacak? İstanbul giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...
İSTANBUL'DA OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul'da bugün yapılması beklenen otobüs seferleri durduruldu. İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların 25 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar durdurulduğu bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur."
İSTANBUL'DA AVAR KAR FIRTINASI GÖRÜLECEK
Uzmanlar, avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığını ve saatlerce süreceğini bildirdi.
Türkiye'de 21 Ocak'ta başlayan avar kar fırtınasının 28 Ocak 2022 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Avar kar fırtınasının; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında etkili olması bekleniyor.
MARMARA'NIN GÜNEY VE DOĞUSUNDAKİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!
Meteoroloji tarafınan yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının; yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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