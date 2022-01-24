Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
Yarın kamu çalışanları izinli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır. İşte, yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır. İşte, Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
YARIN KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.
BURSA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır ifadelerini kullandı.
KÜTAHYA
Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi.
KIRŞEHİR
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu. Valilikler peş peşe izin kararını duyurdular. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.
SİVAS
Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
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