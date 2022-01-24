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Kar yağışında Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da Getir, Yemeksepeti sipariş alıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Kar yağışında Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul’da Getir, Yemeksepeti sipariş alıyor mu?

Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da devam eden kar yağışında online sipariş uygulamalarının çalışıp çalışmadığı merak edilmeye başlandı. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle moto kuryelerin çalışması da zorlaştı. Peki; İstanbul'da Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu?

İstanbul'da Getir Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da devam eden ve etkili olan kar yağışı nedeniyle; Getir, Yemeksepeti gibi uygulamaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Motorlu kuryelerin sipariş taşımasında zorluk çekmesiyle yeni kararlar alındı.

GETİR YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.

GETİR'DEN AÇIKLAMA

Kuryelerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip ediyor. ve gereken önlemleri alıyoruz.

Tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşullarının kuryelerimizin güvenliğini tehlikeye atmaması için hava muhalefetinin uygun olmadığı durumlarda motorlarımızla hizmet vermeyip, araçlarla teslimat yapacağımızı hatırlatmak isteriz.

Bu önlemler sebebiyle siparişlerinizde yaşayabileceğiniz gecikme iptaller için göstereceğiniz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.

YEMEKSEPETİ

Yemeksepeti restoranları, Yemeksepeti banabi ve yemeksepeti mahalle saha ekipleri bulundukları bölgenin şartlarını yakından takip ederek olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda bölge bazlı sipariş alımına ara verebilmektedir.

Sahadaki çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı olacağına yönelik yapılan Meteoroloji tahminleri doğrultusunda, bölgenizde zaman zaman ara verilebilecek hizmetimiz için şimdiden anlayışınızı rica ederiz.

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