Kar yağışında Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul’da Getir, Yemeksepeti sipariş alıyor mu?

İstanbul'da Getir Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da devam eden ve etkili olan kar yağışı nedeniyle; Getir, Yemeksepeti gibi uygulamaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Motorlu kuryelerin sipariş taşımasında zorluk çekmesiyle yeni kararlar alındı.