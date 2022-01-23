Son dakika: İstanbul'da üniversitelere iki gün ara
Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime Pazartesi ve Salı günü ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verdi.
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