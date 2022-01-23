Son dakika: İstanbul’da üniversitelere iki gün ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verdi.

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