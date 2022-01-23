23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da üniversitelere iki gün ara

Son dakika: İstanbul'da üniversitelere iki gün ara

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da üniversitelere iki gün ara

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime Pazartesi ve Salı günü ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA