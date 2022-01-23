23 Ocak Getir Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi? Motosiklet ve scooter yasaklandı mı?

Giriş Tarihi:
23.01.2022
Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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23 Ocak Getir Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını ifade etti. Açıklama sonrasında online sipariş verilen uygulamaların durumu merak ediliyor. İşte, 23 Ocak GetirYemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi? Motosiklet ve scooter yasaklandı mı?