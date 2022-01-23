İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uyarısı İstanbul 5 günlük hava durumu!
İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışının ne zaman biteceği merak edilen konulardan birisi oldu. Meteoroloji uyarısıyla İstanbul 5 günlük hava durumu merak ediliyor. Kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, İstanbul kar yağışına ilişkin merak edilenler!
İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte 5 günlük hava durumunun nasıl olacağı da merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.
Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.
Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.
Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi'nde bazı araçlar yolun buz tutması nedeniyle kayarak ilerledi.
Anadolu Yakası'nda da kar yağışı aralıklı olarak birçok ilçede devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlar kar topu oynadı.
Bazı kent sakinleri de Kadıköy'deki boğa heykelinin yanında fotoğraf çektirdi.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'da kar yağışının 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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