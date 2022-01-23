İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uyarısı İstanbul 5 günlük hava durumu!

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte 5 günlük hava durumunun nasıl olacağı da merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.