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Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...

Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyenler alımlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklamalar yapılıyor. İşte, Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...

Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz detayları paylaşmadı. 10 bekçi alımı için yayımlanacak kılavuz yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmak

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