Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz detayları paylaşmadı. 10 bekçi alımı için yayımlanacak kılavuz yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...