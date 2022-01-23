BTCTurk çöktü mü? 23 Ocak 2022 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?
BTCTurk çöktü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para alım borsa sitesi olan BTCTurk'te işlem yapmak isteyen kullanıcılar 'teknik bir hata oluştu' uyarısı ile karşı karşıya geliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, BTCTurk çöktü mü? 23 Ocak 2022 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?
BTCTurk çöktü mü? 23 Ocak 2022 BTCTurk neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BtcTurk'de yaşanan sorun konusunda henüz bir açıklama yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, BTCTurk çöktü mü? 23 Ocak 2022 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?
BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?
Türkiye'nin en büyük Bitcoin ve kripto para borsaları arasında gösterilen BtcTurk kullanıcıları sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda uygulamaya girşilerde sorun yaşadığını ifade ediyor. Konu hakkında açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.
BTCTURK 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NE DEMEK?
503 Service Unavailable Hatası, web sunucusunun kullanılabilir olmadığı durumlarda meydana gelen bir HTTP durum kodu hatasıdır.
503 Service UnavailableHatasını herhangi bir web tarayıcısı veya herhangi bir işletim sistemi kullanan bilgisayarda hatta bir akıllı telefon veya tablette bile karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın giderilmesi için sunucunun tekrardan aktif hale gelmesini beklemeniz ve imkanınız varsa internet hattınızı yeniden başlatmanız çözüm olabilir.
BTCTURK HAKKINDA
BtcTurk, 2013 yılında Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin gerçekleştirildiği Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kriptopara alım satım platformudur. 1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. Akbank, Fibabanka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ile işbirliği yapmıştır. Temmuz 2020'de yurt dışından da kullanıcı kabulüne başlayan[5][6] BtcTurk'ün kullanıcıları Türk lirası, Bitcoin ve Tether ile kripto para alıp satabilmektedir.
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