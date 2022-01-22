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AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilaişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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AYM üyeliğine Kenan Yaşar’ın seçilmesine ilaişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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