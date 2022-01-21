Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
Getir çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Getir uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşlar sunucu tarafından yanıt alamıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği uygulamayı kullananlar tarafından merak ediliyor. İşte, Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Getir uygulamasını kullanan vatandaşlar erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Getir mobil uygulama ve masaüstü sipariş sistemi üzerinden yaşanan soruna ilişkin getir'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruna ilişkin bilgi gelmesi durumunda burada detaylarıyla yer alacak.
GETİR'DEN KURYE AÇIKLAMASI
Getir resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer alıyor.
Kuryelerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip ediyor. ve gereken önlemleri alıyoruz.
Tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşullarının kuryelerimizin güvenliğini tehlikeye atmaması için hava muhalefetinin uygun olmadığı durumlarda motorlarımızla hizmet vermeyip, araçlarla teslimat yapacağımızı hatırlatmak isteriz.
Bu önlemler sebebiyle siparişlerinizde yaşayabileceğiniz gecikme iptaller için göstereceğiniz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? E Devlet başvuru sonucu...
- Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu
- O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...
- MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?
- Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir?
- 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar? Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı?
- Şubat 2022 Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği!
- Rusya Ukrayna savaşı çıktı mı? Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Rusya Ukrayna neden savaşıyor?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu, birinci kim?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
- EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte masadaki formüller