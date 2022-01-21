21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

Getir çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Getir uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşlar sunucu tarafından yanıt alamıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği uygulamayı kullananlar tarafından merak ediliyor. İşte, Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Getir uygulamasını kullanan vatandaşlar erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Getir mobil uygulama ve masaüstü sipariş sistemi üzerinden yaşanan soruna ilişkin getir'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruna ilişkin bilgi gelmesi durumunda burada detaylarıyla yer alacak.

GETİR'DEN KURYE AÇIKLAMASI

Getir resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer alıyor.

Kuryelerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerini yakından takip ediyor. ve gereken önlemleri alıyoruz.

Tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşullarının kuryelerimizin güvenliğini tehlikeye atmaması için hava muhalefetinin uygun olmadığı durumlarda motorlarımızla hizmet vermeyip, araçlarla teslimat yapacağımızı hatırlatmak isteriz.

Bu önlemler sebebiyle siparişlerinizde yaşayabileceğiniz gecikme iptaller için göstereceğiniz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA