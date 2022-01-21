Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Getir uygulamasını kullanan vatandaşlar erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Getir çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Ocak Getir Yemek ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?