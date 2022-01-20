Afrin şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki! Zorumuza gidiyor
HDP Milletvekili Semra Güzel’e bir tepki de Adıyamanlı Afrin şehidinin babasından geldi. Şehit babası İmam Sarıaslan, "Eli kanlı terör örgütü PKK'ya çanak tutan, onların arasında yer alan kişilerin mecliste olması zorumuza gidiyor." şeklinde konuştu.
Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, Adıyaman kırsalında PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.
Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen babası İmam Sarıaslan, "TBMM, bu ülkenin en onurlu yeridir. Ancak ne yazık ki bu vatana ihanet eden, askerine, polisine kurşun sıkan, genç, yaşlı, çocuk demeden insanları katleden eli kanlı terör örgütü PKK'ya çanak tutan, onların arasında yer alan kişiler meclise giriyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyor, kanımıza dokunuyor." diye konuştu.
"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLSÜN"
Tüm siyasi parti temsilcilerine seslenen şehit babası İmam Sarıaslan, "Dağa çıkmış, teröristle kol kola girmiş, aşk yaşamış, onlara destek vermiş, teröriste terörist diyememiş kişilerin yeri değildir. Bizler fidan gibi gençlerimizi vatan ve bayrak uğruna şehit verdik." dedi.
İşte acılı babanın açıklamaları;
HDP Milletvekili Semra Güzel'in günlerdir teröristle boy boy fotoğrafı yayınlanıyor ve utanmadan hala yüce meclise girebiliyor. Biz şehit ailelerine kalsa bu şekilde ifşa olan şahsiyetler için fezleke vermeye bile gerek yok.
Tek kare fotoğraf bile olsa onların meclisten atılmasına yeterlidir. O nedenle bu kişinin milletvekilliği düşürülerek gerekenin yapılmasını arzu ediyoruz. Fezlekeye hayır diyenler benim gözümde haindir.
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