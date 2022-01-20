Afrin şehidinin babasından HDP’li Semra Güzel’e tepki! Zorumuza gidiyor

İşte acılı babanın açıklamaları;

HDP Milletvekili Semra Güzel'in günlerdir teröristle boy boy fotoğrafı yayınlanıyor ve utanmadan hala yüce meclise girebiliyor. Biz şehit ailelerine kalsa bu şekilde ifşa olan şahsiyetler için fezleke vermeye bile gerek yok.

Tek kare fotoğraf bile olsa onların meclisten atılmasına yeterlidir. O nedenle bu kişinin milletvekilliği düşürülerek gerekenin yapılmasını arzu ediyoruz. Fezlekeye hayır diyenler benim gözümde haindir.