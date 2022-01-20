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Leblebi yalanı da elinde patladı! Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Leblebi yalanı da elinde patladı! Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir eczacıya ait olduğunu öne sürdüğü sözleri aktardı. Antidepresan satışlarında patlama yaşandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sağlık sistemini de hedef aldı. işte o eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanlayarak CHP'nin oyununu deşifre etti. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Düzce'nin hava kirliliği açısından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını iddia ederek, Şeyma isimli bir eczacının partililere, "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini belirtmişti.

DUYUNCA ŞOKE OLDU

Ancak Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama Eczacı Şeyma Ulusoy tarafından yalanlandı. CHP grup toplantısında adının geçtiğini duyduğunda şoke olduğunu söyleyen Ulusoy Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

LEBLEBİ GİBİ LAFI BENİM AĞZIMDAN ÇIKMADI

Kendisinin ağzından böyle bir lafın kesinlikle çıkmadığını vurgulayan eczacı, "Bir insan antidepresan ile ilgili böyle bir şey der mi? Pandemide de özellikle eczanemin hep başındaydım. Hastalarımla birebir muhataptım. Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. 'Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı." dedi.

HİÇBİR ECZACI KANSER HASTALARININ SAYILARINI BİLEMEZ

Kılıçdaroğlu yine Eczacı Şeyma Ulusoy'un "Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım" ifadelerini kullandığını iddia etti.

Eczacı Şeyma Ulusoy konuya ilişkin "Bizim zaten burada kanser sayılarını bilmemiz, hastaların ve tüm Düzce'nin. Böyle bir istatistiği ben küçük bir eczaneyim. Böyle bir şeyi zaten bilmem. Hiçbir eczacı da bilmez mümkün değil.

BENİM AĞZIMDAN GİBİ BELİRTİLMESİ BİZİ ÜZDÜ

İsminin Kılıçdaroğlu tarafından söylendiğini duyunca şok olduğunu ifade eden eczacı, "Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü." diye konuştu.

Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı ADINI VERDİĞİ ECZACI CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI

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