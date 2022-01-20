Leblebi yalanı da elinde patladı! Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

HİÇBİR ECZACI KANSER HASTALARININ SAYILARINI BİLEMEZ

Kılıçdaroğlu yine Eczacı Şeyma Ulusoy'un "Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım" ifadelerini kullandığını iddia etti.

Eczacı Şeyma Ulusoy konuya ilişkin "Bizim zaten burada kanser sayılarını bilmemiz, hastaların ve tüm Düzce'nin. Böyle bir istatistiği ben küçük bir eczaneyim. Böyle bir şeyi zaten bilmem. Hiçbir eczacı da bilmez mümkün değil.