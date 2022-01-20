İstanbul Valiliği son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da karneler yarın verilmeyecek mi? Yarıyıl tatili...
İstanbul Valiliği son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar için yapılan saat düzenlemesinin detayları paylaştı. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Karneler yarın verilmeyecek mi?
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da karneler yarın verilmeyecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yarıyıl tatilinin başlamasına yönelik saat konusunda yapılan düzenlemenin detaylarını paylaştı. Öğrenciler ve veliller konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da karneler yarın verilmeyecek mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yarıyıl tatilinin başlamasına yönelik saat konusunda yapılan düzenlemenin detaylarını paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.
İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.
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