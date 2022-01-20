Kar ile birlikte İstanbul'a İzlanda kışı geliyor! Meteoroloji'den flaş uyarı
Birçok ilde etkisini gösteren kar yağışı için İstanbullulara da uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni açıklaması kar bekleyen milyonlarca İstanbulluyu heyecanlandırdı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının eksiye düşeceği açıklanırken, İstanbul'da Cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor. İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı kar uyarısında "İzlanda" detayına da yer verdi. İstanbul'un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
İZLANDA ETKİSİ
İstanbul'un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.
KUVVETLİ KSİSTEM HAFTA ORTASINA KADAR ETKİLİAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
BATI AKDENİZ'DE 5 GÜN AŞIRI YAĞIŞ VE SOĞUK UYARISI
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Önümüzdeki hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren ise bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 22 Ocak Cumartesi günü yağışların, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 23 Ocak Pazar günü yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor."
"24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."
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