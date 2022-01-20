Son dakika: 20 Ocak 2022 Perşembe koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19 ) vaka sayısını açıkladı. İşte 20 Ocak 2022 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 20 Ocak 2022'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı.'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
- 6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...
- STSL güncel puan durumu: 20 Ocak Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu son durum!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son durum!
- 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...
- Beklenen açıklama: Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek?
- Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2022 ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...
- Son dakika: AUZEF telafi sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
- Kar yağacak mı? 20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller hangileri? Meteoroloji’den yoğun kar yağışı ve soğuk uyarısı!
- İlk cemre tarihi belli oldu! Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer?
- Hakimlik savcılık sınav sonuçları 2021 açıklandı! ÖSYM hakimlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!