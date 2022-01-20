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Son dakika: 20 Ocak 2022 Perşembe koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: 20 Ocak 2022 Perşembe koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19 ) vaka sayısını açıkladı. İşte 20 Ocak 2022 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 20 Ocak 2022'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı.'' ifadelerini kullandı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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