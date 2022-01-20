Çanakkale’de yatırım patlaması! Köprü yapımı ekonomide yeni bir dönemi de başlatacak

Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, ulaşılabilirliğin artacağını ve kentin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir İstanbullu Mahmutbey'den Tuzla'ya gidene kadar, Mahmutbey'den Çanakkale'mize ulaşabilecek. Çanakkale'den Mahmutbey'e tüm trafik kurallarına uyularak 2 saat gibi bir sürede ulaşılabilecek. Bunun en büyük kanıtı da Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile yeni kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1990'lı yıllarda tüzel kişiliğini kazanan Çanakkale Merkez Organize Sanayi Bölgesi ki şu anda 60 civarında yatırımcı var. Son 5 yılda köprünün temeli atılmasından sonra parsellerinin tamamı doldu. Şu anda yatırımcı istediği takdirde parsel yok ve genişleme sahası için çalışmalar başladı.