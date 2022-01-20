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Evlat nöbetinde 34.buluşma gerçekleşiyor: Bir terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Evlat nöbetinde 34.buluşma gerçekleşiyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin ardından bir teröristin daha ikna yöntemiyle teslim olduğunu duyurdu.

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