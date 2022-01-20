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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 20.01.2022
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 50.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl evvel yaptığı AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET

Bu açıklama üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'a yönelik ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

CHP'NİN HAKARET KAMPANYASINDA YENİ BİR EVREYE GİRDİ"

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamalarını siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sövücüsü sıfatı ile yaptığına göre, CHP'nin hakaret kampanyasında yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor. Daha önce Başkan Erdoğan'a yönelik siyasilerden böyle bir açıklama olmamıştı. Bunu özellikle dinleyicilerin dikkatine sunmak isterim. Bu açıklamalar kamuoyuna yansıdıktan sonra hemen hazırlılarımıza başladık. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" demişti.

ENGİN ÖZKOÇ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, CHP'li Engin Özkoç'u 50.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

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