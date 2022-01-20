CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

CHP'NİN HAKARET KAMPANYASINDA YENİ BİR EVREYE GİRDİ"



Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamalarını siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sövücüsü sıfatı ile yaptığına göre, CHP'nin hakaret kampanyasında yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor. Daha önce Başkan Erdoğan'a yönelik siyasilerden böyle bir açıklama olmamıştı. Bunu özellikle dinleyicilerin dikkatine sunmak isterim. Bu açıklamalar kamuoyuna yansıdıktan sonra hemen hazırlılarımıza başladık. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" demişti.

ENGİN ÖZKOÇ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, CHP'li Engin Özkoç'u 50.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.