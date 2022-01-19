Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda yol yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle. koordinasyon sağlanmaktadır."