Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda yol yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yolun kapatıldığı duyuruldu. Olay yerinde çok sayıda ekip görev yaparken, kapanan yolların son durumu paylaşıldı. İşte detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğünü bildirdi.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışıyla mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERLERİNDE
Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.
Yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle. koordinasyon sağlanmaktadır."
Açıklamada, bugün saat 17.00 itibarıyla Türkiye'deki güncel yol durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Bolu Tüneli girişinde İstanbul yönü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ankara yönünde trafik ağır seyretmektedir. Çaydurt -Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir.
- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip Kavşağı- Gaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.
- TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'nun Gaziantep ili otoyol kesiminde, toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.
- Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
- Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
- Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
- Van Gürpınar Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
- Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
- Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."
KARAYOLLARINDAN YENİ AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır. " denildi.
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