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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

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