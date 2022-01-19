Son dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini de içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat, aşılama rakamlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." dedi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU-19 OCAK
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU
18 OCAK
İllere göre her 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
"Eskişehir (825,92), İstanbul (663,69), Çanakkale (594,04), Kırklareli (590,21), Edirne (428,44), Tekirdağ (387,12), Bilecik (356,17), Kocaeli (339,42), Ordu (328,34), İzmir (323,30), Balıkesir (316,78), Trabzon (299,30), Gümüşhane (276,64), Giresun (274,78), Yalova (273,14), Denizli (266,02), Bolu (245,23), Rize (231,15), Samsun (222,33), Isparta (215,99), Sakarya (212,25), Aydın (207,67), Bursa (204,91), Mersin (202,97), Artvin (200,59), Burdur (194,32), Sinop (191,26),
Muğla (188,25), Düzce (185,25), Ankara (184,29), Manisa (182,47), Tokat (176,30), Kütahya (167,51), Zonguldak (164,07), Amasya (152,91), Adana (151,55), Kastamonu (144.00), Osmaniye (139,46), Çorum (138,83), Bartın (136,20), Uşak (114,23), Hatay (109,86), Karabük (100,57), Nevşehir (91,81), Kırşehir (90,52), Bingöl (89,79), Antalya (89,20), Afyonkarahisar (83,59), Çankırı (82,11), Erzincan (79,34), Niğde (73,74), Dersim (70,71), Yozgat (67,05), Aksaray (64,30),
Kırıkkale (63,51), Konya (56,71), Kayseri (47,63), Karaman (40,80), Sivas (40,57), Siirt (33,53), Elazığ (33,00), Kilis (32,92), Erzurum (28,75), Maraş (28,34), Bayburt (25,64), Iğdır (21,36), Ardahan (20,80), Diyarbakır (20,19), Malatya (16,62), Kars (16,14), Antep (15,04), Adıyaman (12,97), Bitlis (11,97), Batman (11,77), Urfa (10,73), Mardin (10,06), Şırnak (6,69), Muş (6,08), Hakkari (3,56), Ağrı (2,99), Van (2,18)"
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