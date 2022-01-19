19 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini de içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat, aşılama rakamlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU-19 OCAK

19 Ocak koronavirüs tablosu 19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU

18 OCAK

İllere göre her 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Eskişehir (825,92), İstanbul (663,69), Çanakkale (594,04), Kırklareli (590,21), Edirne (428,44), Tekirdağ (387,12), Bilecik (356,17), Kocaeli (339,42), Ordu (328,34), İzmir (323,30), Balıkesir (316,78), Trabzon (299,30), Gümüşhane (276,64), Giresun (274,78), Yalova (273,14), Denizli (266,02), Bolu (245,23), Rize (231,15), Samsun (222,33), Isparta (215,99), Sakarya (212,25), Aydın (207,67), Bursa (204,91), Mersin (202,97), Artvin (200,59), Burdur (194,32), Sinop (191,26),

Muğla (188,25), Düzce (185,25), Ankara (184,29), Manisa (182,47), Tokat (176,30), Kütahya (167,51), Zonguldak (164,07), Amasya (152,91), Adana (151,55), Kastamonu (144.00), Osmaniye (139,46), Çorum (138,83), Bartın (136,20), Uşak (114,23), Hatay (109,86), Karabük (100,57), Nevşehir (91,81), Kırşehir (90,52), Bingöl (89,79), Antalya (89,20), Afyonkarahisar (83,59), Çankırı (82,11), Erzincan (79,34), Niğde (73,74), Dersim (70,71), Yozgat (67,05), Aksaray (64,30),

Kırıkkale (63,51), Konya (56,71), Kayseri (47,63), Karaman (40,80), Sivas (40,57), Siirt (33,53), Elazığ (33,00), Kilis (32,92), Erzurum (28,75), Maraş (28,34), Bayburt (25,64), Iğdır (21,36), Ardahan (20,80), Diyarbakır (20,19), Malatya (16,62), Kars (16,14), Antep (15,04), Adıyaman (12,97), Bitlis (11,97), Batman (11,77), Urfa (10,73), Mardin (10,06), Şırnak (6,69), Muş (6,08), Hakkari (3,56), Ağrı (2,99), Van (2,18)"

GEÇMİŞ TARHİLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

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