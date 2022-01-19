Son dakika: 19 Ocak koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU-19 OCAK