19 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı: Ücretsiz olarak sağlanacak

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı: Ücretsiz olarak sağlanacak

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.

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