Kabine Toplantısı son dakika: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son dakika... Kapanma olacak mı? Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı yaşanıyor. Son açıklanan verilere göre günlük vaka sayısı 69 bin olarak açıklandı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında 'koronavirüs kısıtlamaları' yer aldı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte Kovid-19 kısıtlamaları ile ilgili son gelişmeler...
Kapanma olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vaka sayılarında artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Geçtiğimiz dönemlerde salgının önüne geçilebilmek için bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte haberin detayları...
KAPANMA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgınına ilişkin henüz bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son gelişmeleri açıklaması bekleniyor. Kısıtlama ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Kovid-19'un Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplandığını bildirdi.
Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artışın, vakaların yaş dağılımı ve illerdeki seyrinin değerlendirildiğini ifade eden Koca, "Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12-19 yaş, yüzde 34'ü 20-34 yaş, yüzde 29'u 35-49 yaş, yüzde 16'sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve on binde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir." bilgisini paylaştı.
Koca, salgının başından bu yana halen en riskli grubun 65 yaş üzerindekiler olduğunun altını çizerek, Bilim Kurulunca aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasının şiddetle önerildiğini belirtti.
Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini daha da artırdığını kaydeden Koca, "Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir." ifadesini kullandı.
"PİLOT ÇALIŞMALAR İLE PLANLI TARAMALAR YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"
Koca, aşı olan vatandaşların karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.
Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır."
"65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİN HATIRLATMA DOZUNUN UYGULANMASI SON DERECE ÖNEMLİ"
Vakaların, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzerindekilerin risk altında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Koca, şu uyarılarda bulundu:
"65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı son dakika: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
- Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2022 Nisan ara tatili ile 15 tatil birleşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündemde neler var?
- Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller
- İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
- e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...
- Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay Valiliği açıkladı...
- Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? Emeklilere ek gelir fırsatı...
- Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...
- AGİ kadar destek verilecek! Hesaplamalar kalem kalem yapıldı! 2022 yılında o detaya dikkat! 638 liralık gelir vergisi...