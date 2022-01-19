Kabine Toplantısı son dakika: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Kapanma olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vaka sayılarında artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Geçtiğimiz dönemlerde salgının önüne geçilebilmek için bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Peki, kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte haberin detayları...

KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgınına ilişkin henüz bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son gelişmeleri açıklaması bekleniyor. Kısıtlama ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.