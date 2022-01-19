Rize ve Trabzon’da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de 19 Ocak'ta okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada tatilin bir gün daha uzatıldığı belirtildi. İşte o açıklama:

"İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel eğitim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 (bir) gün (20 Ocak Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."