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Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Rize ve Trabzon’da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Hangi illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte, Rize ve Trabzon'da yarın kar tatili var mı? 20 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde Valiliği 19 Ocak için okulların tatil olduğunu açıklarken 20 Ocak için herhangi bir duyuruda bulunmadı. Niğde Valiliğinden açıklama bekleniyor.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

20 Ocak'ta tatil durumuna ilişkin valilik tarafından açıklama yapılmadı. Bugün için Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle;

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,

Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için,

Altınordu ilçemizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet mah(köy), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda,

Fatsa ilçemizde; İlçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için,

19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de 19 Ocak'ta okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada tatilin bir gün daha uzatıldığı belirtildi. İşte o açıklama:

"İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel eğitim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 (bir) gün (20 Ocak Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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