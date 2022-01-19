Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Hangi illerde kar tatili olduğu merak ediliyor. İşte, Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Yoğun kar yağışının olduğu Marmara Bölgesi'nde okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği açıklamalar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edilmişti. Bazı illerde kar tatili uzatıldı, yarın da okulların olmayacağı açıklandı. İşte o iller...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan Kar Yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.
BİLECİK
Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.
Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
BURSA VE YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okullarla ile ilgili kar tatili haberi henüz gemedi. Geldiği anda haberimize eklenecektir.
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