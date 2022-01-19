Kış lastiği olmayanlar dikkat! O şehirden geçiş yasaklandı! Valilikten son dakika açıklaması...

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğun kar yağışı ile başlayan ve aralıksız devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karayolları ekiplerinin karın başlamasından itibaren yol güzergahlarında çalışma yaptığını anlatan Ümit, şunları kaydetti:

"Ancak dünden itibaren başlayan daha yoğun bir yağışla birlikte maalesef trafiğe uygun olmayan araçların sürücüleri tarafından yapılan hatalar yüzünden vatandaşlarımız mağdur oldu. Karayolları ekiplerimiz ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Şu anda Ankara istikametinde tüm hatlarımız açık. Yine aynı şekilde İstanbul hattında Bolu Dağı Tüneli'nden itibaren geriye doğru bir birikme vardı. Düzce sınırlarında yine kuralsız yola çıkmış bazı tırların kayması ve makaslaması sebebiyle trafiği kapatmışlardı. Onların kaldırılması süre alıyor. Her vinç ya da her çekici kaldıramıyor. Vinç ya da çekicilerle şu ana kadarki kayma yapan araçlar kaldırıldı. Yol açıldı 2 şerit olarak."