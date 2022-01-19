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TBMM Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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TBMM Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

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