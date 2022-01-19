Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay Valiliği açıkladı...
Hatay'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veli ve öğrenciler kar tatili olan illeri sorguluyor. İşte, Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıkladı...
Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı görülmeye başladı. Veliler ve öğrenciler kar yağışı sonrasında kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay Valiliği açıkladı...
HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim -öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.
Hamile ve engelli kamu kurumu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Hatay'da il genelindeki okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba gününde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.
AKSARAY
Aksaray'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.
DENİZLİ
Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
BİTLİS
Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.
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