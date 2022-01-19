19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
ABONE OL
Konya ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı sonrasında bazı iller için önemli uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu illerde hayat olumsuz yönde etkileniyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri peş peşe geliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava sonrasında kar yağışı bazı illerde etkisini gösteriyor. Valilikler tarafından kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Konya Valiliği'nden kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışının artış göstermesi halinde Vali Vahdettin Özkan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Yarın için tatil kararı verilmesi durumunda detaylar haberimizde yer alacak.

KARAMAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde bugün (19 Ocak) eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin bugün tatil edildiği duyuruldu.

Okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

MERSİN'DE OKULLAR BUGÜN TATİL

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak`ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar`da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda bugün uzaktan eğitim yapılacak. Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA