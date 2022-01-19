Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava sonrasında kar yağışı bazı illerde etkisini gösteriyor. Valilikler tarafından kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...