Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Açıklamalar peş peşe...
Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı sonrasında okullardan kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Açıklamalar peş peşe...
Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışı sonrasında hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Açıklamalar peş peşe...
ADIYAMAN
Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
BİLECİK
Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden Kar Yağışı sonrası okullar tatil edildi.
Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.
ELAZIĞ
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine" denildi.
Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
ZONGULDAK VE BARTIN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak ve Bartın'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
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