Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Köy ve ilçelerden açıklamalar...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Valilikler tarafından yapılan kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Köy ve ilçelerden açıklamalar...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorusunun anıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışının olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışının olduğu illerde olan öğrenci ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Köy ve ilçelerden açıklamalar...
BURDUR
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin Yüz Yüze Eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.
NİĞDE
Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.
Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.
TUNCELİ
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.
TRABZON VE RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
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