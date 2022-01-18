Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Diyarbakır Dicle Üniversitesi tatil mi? Diyarbakır Valiliği Twitter açıklamaları...

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 19 OCAK ÇARŞAMBA

Diyarbakır'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hava durumuna bağlı olarak ilerleyen saatlerde Valilik'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kar tatili kararı geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.