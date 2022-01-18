Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Diyarbakır Dicle Üniversitesi tatil mi? Diyarbakır Valiliği Twitter açıklamaları...
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışları için önemli uyarılar geldi. Kar yağışları sonrasında tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Diyarbakır Dicle Üniversitesi tatil mi? Diyarbakır Valiliği Twitter açıklamaları...
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Diyarbakır Dicle Üniversitesi tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağı yönündeki açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Diyarbakır Dicle Üniversitesi tatil mi? Diyarbakır Valiliği Twitter açıklamaları...
ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 19 OCAK ÇARŞAMBA
Elazığ'da yarın okulların tatil olacağına ilişkin açıklama Elazığ Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından;
-19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine,
-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.
DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 19 OCAK ÇARŞAMBA
Diyarbakır'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hava durumuna bağlı olarak ilerleyen saatlerde Valilik'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kar tatili kararı geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.
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