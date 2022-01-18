Yerli ve milli helikopter ATAK’a yeni özellik! Füzeler rotasını şaşıracak

"ELEKTRONİK HARP KONUSUNDA İYİ YOLDAYIZ"

TRT Haber'in haberine göre Turan Oğuz, son dönemlerde çok yoğun bir şekilde modern teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin geliştirildiği bir dönemden geçtiğimizin de altını çiziyor. İnsansız hava, kara, deniz ve denizaltı araçları; elektronik harp sistemleri; hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlar konusunda Türkiye'nin arka arkaya çok önemli ve kritik adımlar attığını belirtip sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Elektronik harp meselesi burada en önemli kilometre taşlarından biri. ATAK'ın son teslim edilen helikopterinde gördüğümüz üzere elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik savunma konusunda çok değerli kazanımlar elde ettik. Türkiye gibi son derece zorlu bir coğrafyada bulunan ve hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör harekatları yürüten bir ülkenin bu tür kabiliyetlere erişmesi son derece önemli. Tüm bunların sahaya ciddi etkileri olacak."